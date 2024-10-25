Разработка Fallout 4: New Vegas продолжается

Фанатский проект Fallout 4: New Vegas, который переносит культовую игру на движок Fallout 4, по-прежнему развивается, несмотря на длительные сроки разработки. Команда, работающая над ремейком, подтвердила, что проект жив и они продолжают работу. Более того, в ближайшее время разработчики обещают поделиться новыми скриншотами и подробностями о прогрессе.

Основное внимание в этом году было сосредоточено на доработке ключевых локаций из оригинальной игры, что замедлило работу над монстрами, звуковыми эффектами и анимациями. Однако команда уверяет, что несмотря на временные трудности, они остаются верны своему плану по воссозданию легендарного мира Fallout: New Vegas.

При этом разработчики планируют внести в игру несколько изменений. Помимо переносов всех основных элементов на движок Fallout 4, в ремейке будут добавлены новые случайные стычки с противниками и некоторые механики из Fallout 4, что сделает игровой процесс более динамичным и разнообразным. Также будут изменены некоторые квесты, чтобы добавить свежие элементы, не нарушая дух оригинальной игры.

Фанаты Fallout: New Vegas, которые уже давно не получают одиночных проектов от Bethesda в этой вселенной, с нетерпением ждут новостей о ремейке. Проект Fallout 4: New Vegas демонстрирует, что сообщество готово самостоятельно возрождать любимую игру, не полагаясь на разработчиков.