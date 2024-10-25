Игроки возмущены: Space Marine 2 вернется к прежнему балансу

После выхода последнего обновления для Warhammer 40,000: Space Marine 2, игроки выразили недовольство изменениями в уровне сложности. В частности, недавний патч добавил новую операцию, тип врагов и увеличил общую сложность игры, что вызвало негативную реакцию со стороны сообщества, особенно на низких уровнях сложности.

Saber Interactive добавили высокую сложность, чтобы бросить вызов опытным игрокам, но изменения также повлияли на баланс более легких режимов, что не было предусмотрено изначально. В ответ на критику разработчики пообещали откатить изменения до баланса версии 3.0. Они также объявили о запуске тестовых серверов в начале следующего года, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

Игроки смогут увидеть откат изменений в патче 4.1 уже сегодня. Все подробности обновления можно найти в сообществе Steam на странице игры.

Многие фанаты считают, что сложности были слишком завышены, и, как показывает практика, разработчикам приходится прислушиваться к отзывам игроков, чтобы найти оптимальный баланс.