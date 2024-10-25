Bethesda показала дорожную карту обновлений для Fallout 76 и набор персонажей в Fallout Shelter

23 октября, в день, который Bethesda назвала «Днём Fallout», ожидания поклонников были высоки, но компания снова оставила их неудовлетворёнными. Вместо долгожданных анонсов, таких как возможный ремастер Fallout 3, студия представила лишь дорожную карту обновлений для Fallout 76 и новый контент для Fallout Shelter.

Главной новинкой для Fallout 76 стал анонс первого полноценного эндгейм-рейда под названием Gleaming Depths, который выйдет в декабре. Этот рейд предполагает исследование заброшенной лаборатории и сражения с монстрами и роботами. Чтобы пройти рейд, потребуется команда из четырёх хорошо экипированных игроков. Также в игре появится возможность создавать четырёхзвёздочное легендарное снаряжение и добавятся новые элементы в стиле MMO, такие как уникальные титулы и возможность завести питомцев для лагеря (собаку или кошку).

Для многих фанатов стало разочарованием, что Bethesda продолжает фокусироваться на поддержке Fallout 76 и не спешит разрабатывать новую одиночную игру во вселенной Fallout. В то время как улучшения и новые функции для Fallout 76 развивают MMO-аспект игры, поклонники по-прежнему ждут анонса полноценного одиночного проекта, особенно после долгого перерыва в серии.

На данный момент, до 29 октября, Fallout 76 доступна для бесплатной игры на всех платформах.