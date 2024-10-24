В 2025 году операторы связи поднимут тарифы до 20%

В 2025 году россиян ждёт значительное увеличение стоимости связи. Согласно данным опроса агентства TelecomDaily, 95% операторов связи намерены повысить тарифы. Рост цен составит от 3% до 20% и более, в зависимости от компании.

Чуть меньше половины операторов, около 50%, планируют повысить тарифы на 10–15%. Примерно 22% телеком-компаний настроены на более существенное повышение — более чем на 20%. Остальные операторы, порядка 24%, собираются увеличить цены в пределах от 3% до 10%.

Такие изменения могут вызвать волну недовольства среди пользователей, многие из которых уже ощутили давление инфляции и экономической нестабильности. Есть вероятность, что часть клиентов решит перейти на более дешёвые тарифы или изменить оператора в поисках более выгодных условий.

На фоне этих новостей эксперты прогнозируют активизацию конкуренции среди операторов, что может привести к запуску новых бюджетных предложений для привлечения и удержания клиентов. Это уже не первое повышение цен на тарифы связи за последнее время.