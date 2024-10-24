Ubisoft дала позитивную оценку прогрессу Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2, разработка которого продолжается уже более 15 лет, недавно прошла важный этап, согласно данным из источников Kotaku. Ubisoft осталась довольна последними результатами работы над проектом, что, возможно, и является причиной, по которой игра до сих пор не отменена.

Несмотря на длительное время разработки, релиз игры всё ещё далеко, однако некоторые члены команды наконец начали видеть чёткое направление, в котором должен развиваться сиквел. Проект неоднократно сталкивался с трудностями и перезапусками, что порождало у многих фанатов сомнения в том, увидит ли игра когда-нибудь свет.

С учётом того, что Beyond Good & Evil 2 всё ещё не имеет точной даты выхода, остаётся только надеяться, что когда игра наконец будет выпущена, она сможет оправдать многолетние ожидания и не разочарует фанатов. Ведь ожидание длиной в полтора десятилетия порождает высокие требования, и игроки рассчитывают увидеть не просто долгожданный релиз, но и достойный результат многолетних трудов.

Ubisoft, видимо, всё ещё верит в проект, и если положительная динамика сохранится, то мир всё же увидит продолжение культовой игры.