Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Beyond Good & Evil 2 всё ещё в разработке спустя 15 лет
Ubisoft дала позитивную оценку прогрессу Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2, разработка которого продолжается уже более 15 лет, недавно прошла важный этап, согласно данным из источников Kotaku. Ubisoft осталась довольна последними результатами работы над проектом, что, возможно, и является причиной, по которой игра до сих пор не отменена.

Несмотря на длительное время разработки, релиз игры всё ещё далеко, однако некоторые члены команды наконец начали видеть чёткое направление, в котором должен развиваться сиквел. Проект неоднократно сталкивался с трудностями и перезапусками, что порождало у многих фанатов сомнения в том, увидит ли игра когда-нибудь свет.

С учётом того, что Beyond Good & Evil 2 всё ещё не имеет точной даты выхода, остаётся только надеяться, что когда игра наконец будет выпущена, она сможет оправдать многолетние ожидания и не разочарует фанатов. Ведь ожидание длиной в полтора десятилетия порождает высокие требования, и игроки рассчитывают увидеть не просто долгожданный релиз, но и достойный результат многолетних трудов.

Ubisoft, видимо, всё ещё верит в проект, и если положительная динамика сохранится, то мир всё же увидит продолжение культовой игры.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #beyond good & evil 2 #beyond good & evil
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA устранила проблему с загрузкой драйверов в России
Helldivers 2 может прийти на Xbox — всё зависит от договоренностей Sony и Microsoft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
4
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
4
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
4
Пусковые установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
+
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
68
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
TSMC прекратила поставки чипов клиенту после обнаружения их перепродажи компании Huawei
1
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
11
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
Плутон и его статус: астрономы все еще пересматривают определение планеты
2
«Блэйд» исчез из планов Disney на 2025 год
+

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
30
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
13
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
265
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
2
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
41
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
1
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
58
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
4

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
10:20
хватит уже херню пороть.никто никакой стоп не нажимал.результаты у тебя дерьмо для 4800
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
eightylvl
10:18
На какой герцовке мерцают?
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Nvidia&Intel Hater
10:17
Спс
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
FelsheR-RU
10:16
А как это отражается на фпс в играх и работе в приложениях?
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
FelsheR-RU
10:15
Это из какого тома истории некроины?
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Алексей Курляев
10:14
Как не работало 23, так и не работает 24
Bloomberg: ЕС не смогут полностью отказаться от российского газа к 2027 году
Reppa
10:10
Ну одно дело когда мошенники пытаются надуть людей не дураков, а другое дело когда мошенничеству подвергаются люди не очень умные, либо старые. Ну а вообще, кому люди относительно могут доверять, то ...
Компьютерные мастера-вымогатели – как защитить от них пожилых родственников
Def
10:10
Какая мощная рекламная компания. Вот и у Ремонтёра (канал на одном запрещённом сайте) вышел обзор. С РАЗБОРКОЙ. Он заявляет, что тут нет балансировки банок. Если действительно так, то они долго не про...
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
Дмитрий
10:07
сейчас проще купить 775 какой нить за 2 тыщи мать + проц + опера + башня. к ней видик простенький типа гт630-730 за тыщу рублей у которых есть дрова для хп. и чдми. и вот на этом и играть. ретро п...
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
Дмитрий
10:04
ну сама игра + хп весит гигов 3-5
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем