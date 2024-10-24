Все зависит от решения Sony и Фила Спенсера

Arrowhead Game Studios не исключает возможности выпуска Helldivers 2 на платформе Xbox. По словам комьюнити-менеджера студии, дальнейшая судьба проекта зависит от того, смогут ли Sony и Microsoft найти взаимовыгодное решение. Если условия устроят обе стороны, Helldivers 2 может появиться и на консолях Xbox.

Интерес к выходу игры на платформе Microsoft обусловлен её широкой популярностью, однако остаётся вопрос, как технически реализовать порт. Для игры на PlayStation требуется аккаунт PSN, который не доступен в ряде стран мира. Это создаёт преграду для возможного порта, так как неизвестно, будут ли разработчики менять систему авторизации для версии на Xbox.

Фил Спенсер, глава Xbox, может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса. Возможно, он договорится о снятии обязательного требования регистрации через PSN, что позволит пользователям Xbox беспрепятственно наслаждаться игрой, независимо от региона. В отличие от PlayStation, игры на Xbox не привязаны к региональной учётной записи Microsoft, что делает их более доступными на мировом уровне.

Таким образом, портирование Helldivers 2 на Xbox зависит не только от желания разработчиков, но и от решения двух крупных игровых гигантов — Sony и Microsoft.