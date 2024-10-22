Wuhan Taiziwei Optoelectronics представила новый фоторезист для массового производства

Китайская компания Wuhan Taiziwei Optoelectronics Technology представила новый фоторезистивный продукт T150 A, предназначенный для использования в полупроводниковых процессах. Этот продукт, созданный на основе собственной разработки, успешно прошёл проверку массового производства и уже сравнивается с передовыми международными аналогами. В частности, T150 A отличается высоким разрешением в 120 нм, стабильностью и отличной совместимостью с процессами травления, что делает его перспективным решением для современной полупроводниковой промышленности.

Несмотря на этот прогресс, Китай по-прежнему сильно зависит от импорта фоторезистов, особенно из Японии, которая остаётся главным поставщиком светочувствительных материалов для китайского рынка. В 2023 году на японские компании пришлось 52,8% от общего объёма импорта фоторезистов в Китай.

На мировом рынке фоторезисторов доминируют компании из Японии и США, такие как Shin-Etsu Chemical и DuPont-Rohm and Haas. Однако, несмотря на низкий уровень локализации, китайская индустрия постепенно развивается, и такие компании, как bcmaterial и RedAvenue, уже добились заметного прогресса. Внедрение новых технологий, таких как T150 A, демонстрирует стремление Китая укрепить свои позиции на рынке и сократить зависимость от зарубежных поставщиков.