Новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D выходит на рынок: что известно на данный момент?

Американский ритейлер ShopBLT начал принимать предзаказы на новый процессор AMD — Ryzen 7 9800X3D. Цена за новинку составляет 524 доллара, что на 17% выше стоимости его предшественника Ryzen 7 7800X3D, который стартовал по цене 449 долларов. Другой магазин, Tech-America, также добавил процессор в каталог по цене в 484 доллара. Это может свидетельствовать о скором релизе нового процессора.

По слухам, закрытая пресс-конференция, на которой AMD официально представит Ryzen 7 9800X3D, должна пройти в конце октября, а старт продаж намечен на 7 ноября. Это очередной шаг компании в развитии серии процессоров с использованием технологии 3D V-Cache, обеспечивающей улучшенную производительность в играх и рабочих нагрузках.

Процессор Ryzen 7 9800X3D предназначен для платформы AM5. Слухи о возможностях и характеристиках новых чипов уже подогревают интерес энтузиастов, ведь многие считают, что AMD предложит не только высокую производительность, но и конкурентоспособные цены.