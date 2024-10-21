AMD расширяет линейку процессоров для AM4: новые Ryzen 5000 на подходе

Инсайдер momomo_us сообщил, что AMD готовит три новых процессора для уже проверенной временем платформы AM4. На рынке уже 8 лет, этот сокет зарекомендовал себя как надёжная и стабильная основа для сборок ПК, и компания решила продлить его жизненный цикл, несмотря на появление новых платформ. Это решение особенно важно для пользователей, которые не готовы переходить на более дорогие решения, сохраняя совместимость с существующими компонентами.

AMD планирует выпустить две модели с 6 ядрами из серии Ryzen 5000, а также бюджетный вариант Ryzen 3 5300G с интегрированной графикой. Новинки будут поставляться в исполнении "Box", что особенно удобно для обычных пользователей. Ожидается, что процессоры Ryzen 5 5600XT и 5600T будут базироваться на архитектуре Vermeer, что подтвердили утечки о размерах L3-кэша.

Пока информация о дате выхода и ценах на новые процессоры остаётся под вопросом, однако их появление станет важным событием для поклонников платформы AM4, которые хотят обновить свои системы без необходимости полной замены железа.

Поддержка платформы AM4 является сильным ходом для AMD, позволяя пользователям продолжать использовать свои материнские платы и железо, сохраняя высокую производительность.