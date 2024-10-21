Но фанаты смогут попробовать недоделанный билд

Команда разработчиков, занимавшаяся созданием фанатского ремейка первой Fallout на движке Fallout 4, объявила о завершении разработки проекта Vault 13. Как выяснилось, это решение не связано с давлением со стороны Bethesda, а продиктовано осознанием того, что у разработчиков недостаточно ресурсов для создания полноценного ремейка.

Несмотря на завершение работы, разработчики решили выпустить недоделанный билд проекта в открытый доступ. Это значит, что сообщество сможет ознакомиться с наработками и, возможно, использовать их для создания собственных модификаций.

Bethesda всегда славилась поддержкой огромного сообщества фанатов, которые создают впечатляющие модификации для игр серии Fallout и The Elder Scrolls. Благодаря открытости для моддинга, эти игры получают продолжение в самых разных формах — от улучшений до полностью новых проектов, что позволяет вселенным жить и развиваться даже спустя годы после релиза оригинальных игр.



