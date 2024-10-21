Над GTA 6 трудятся лучшие специалисты студии

Бывший технический директор Rockstar Обби Вермей заявил, что над созданием долгожданной Grand Theft Auto 6 трудятся 80% ветеранов Rockstar North — студии, ответственной за успех предыдущих частей знаменитой серии. Несмотря на то, что сейчас ключевую роль в разработке проекта выполняет нью-йоркский офис, опытные сотрудники Rockstar North продолжают вносить значительный вклад в создание новой части.

В числе ключевых участников разработки находятся такие легенды игровой индустрии, как Сэм Хаузер, один из основателей Rockstar, Аарон Гарбут, который также работал над художественным оформлением серии, а также продюсер Red Dead Redemption 2. Такое участие гарантирует, что фанаты могут рассчитывать на знакомую атмосферу и высокий уровень исполнения, характерные для предыдущих игр серии.

Это хорошая новость для всех поклонников франшизы. Включение столь большого числа опытных разработчиков говорит о том, что качество игры будет соответствовать ожиданиям, если не превосходить их. Учитывая успех предыдущих частей и особенно популярность GTA 5, многие игроки уверены, что GTA 6 сможет поднять планку ещё выше. Ожидания от игры невероятно высоки, и фанаты по всему миру с нетерпением ждут ее выхода.