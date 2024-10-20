Рейтинговое агентство подтвердило, что Black Myth: Wukong готовится к выходу на Xbox Series.

Популярная экшен-RPG Black Myth: Wukong, основанная на китайской мифологии, получила возрастной рейтинг в США для Xbox Series. Это событие наводит на мысль, что игра может вскоре стать доступной на консоли Microsoft. В настоящее время проект уже вышел на ПК и PlayStation 5, где она успела завоевать огромную популярность благодаря своей графике и интресному игровому процессу.

Ранее появлялись слухи, что версия для Xbox Series не вышла одновременно с другими платформами из-за временной эксклюзивности для PS5. Теперь же, с появлением рейтинга, фанаты Xbox могут ожидать скорого релиза на своих устройствах.

Игра китайской студии Game Science впечатлила поклонников ещё с момента анонса, благодаря своему великолепному визуальному стилю и захватывающим боевым механикам, вдохновлённым классической повестью «Путешествие на Запад». За время разработки она стала одной из самых ожидаемых игр, завоевав большую популярность в игровом сообществе.

Помимо выхода игры на Xbox Series в интернете ходят слухи о том, что игра в ближайшее время получит DLC.