Геральт возвращается! Сапковский анонсировал новую книгу о Белом Волке

Поклонников Геральта из Ривии ждёт приятная новость — в декабре этого года состоится релиз новой книги от Анджея Сапковского. Пока что название книги держится в секрете, однако уже известно, что сюжет будет сосредоточен на новых приключениях Белого Волка. Важно отметить, что это произведение не связано с историей о поисках Цири, которую читатели уже успели полюбить.

Первым делом книга выйдет в Польше, а после этого появится и на международном рынке. Учитывая популярность предыдущих произведений Сапковского, которая многократно возросла благодаря серии игр «Ведьмак» от CD Projekt Red, можно ожидать, что новый роман вызовет огромный интерес среди фанатов по всему миру.

Книги о Ведьмаке изначально стали популярны в Польше, но после выхода одноимённых игр с Геральтом в главной роли, они обрели мировую славу. CD Projekt Red своими проектами привлекли к произведениям Сапковского новую аудиторию, и теперь каждый анонс, связанный с Ведьмаком, вызывает широкий интерес в геймерском и литературном сообществе.