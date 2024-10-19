Sony прогнулась под давлением суда: читы для PlayStation не нарушают авторских прав

Компания Sony потерпела поражение в суде Европейского Союза, когда попыталась подать иск против Datel — разработчика программного обеспечения, создающего читы для игр на PlayStation. Sony обвиняла Datel в нарушении авторских прав, утверждая, что создание и использование читов влияет на исходный код игр, защищённый законом.

Тем не менее, суд ЕС вынес решение в пользу Datel, заявив, что вмешательство читов происходит не в исходный код игры, а в память самой консоли. Поскольку изменение не затрагивает оригинальный программный код, оно не нарушает европейское законодательство в сфере авторских прав. Этот исход стал большим ударом для Sony, чья многомиллиардная корпорация оказалась бессильной перед решением суда.

Судебное дело стало важной вехой в дискуссии о правомерности читов, особенно в том случае, когда речь идёт не об изменении кода игры, а о воздействии на производительность оборудования. Многие пользователи активно обсуждают, что этот вердикт может повлиять на будущие попытки крупных корпораций ограничить создание подобных программ.

Это решение, вероятно, станет прецедентом для будущих дел в области прав на программное обеспечение и видеоигры, и многие эксперты считают его важным шагом в защите интересов пользователей и независимых разработчиков.