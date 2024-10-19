Игру можно будет приобрести через Steam и Epic Games Store, однако предзаказ пока не открыт.

Insomniac Games объявила, что Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на ПК 30 января 2025 года. Игру можно будет приобрести через Steam и Epic Games Store, однако предзаказ пока не открыт. Стоит отметить, что для игры потребуется учётная запись PlayStation Network, и она будет доступна только в тех регионах, где эта сеть официально функционирует. Это ограничение вызвало разочарование у игроков из стран, где доступ к PSN ограничен.

Что касается контента, Insomniac Games подтвердила, что не планирует выпускать сюжетные дополнения для Spider-Man 2. Вместо этого игроки на ПК получат все пострелизные обновления, такие как режим «Новая игра+», новые костюмы, дополнительные функции фоторежима и другие бонусы.

Будущее проектов Insomniac Games

После выхода Spider-Man 2 у студии есть амбициозные планы на ближайшие годы. Среди них:

Отдельная игра про Венома — по слухам, она может выйти в 2025 году.

Wolverine — ожидаемый релиз не ранее 2026 года.

Третья часть Spider-Man планируется не раньше 2028 года.

Также в сети ходили слухи о возможных DLC для Spider-Man 2 с участием Карнажа и персонажей из Spider-Verse, но Insomniac Games решила отказаться от этих планов.