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Amogus54
Bloober Team и Konami обсуждают возможные новые проекты в серии Silent Hill
Bloober Team не против разработать новую игру во вселенной.

Студия Bloober Team, получившая высокие оценки за ремейк Silent Hill 2, подтвердила свою готовность продолжить сотрудничество с Konami. Руководство студии в недавних заявлениях упомянуло, что не исключает возможности создания ремейка других игр из серии или даже разработки совершенно новой части. Главное условие для студии — идея проекта должна быть интересной и соответствовать их видению.

В сентябре представители Bloober Team намекнули на возможное продолжение работы с Konami после успешного выхода Silent Hill 2. Это открывает новые перспективы для франшизы, которую с нетерпением ждут поклонники жанра хоррор.

Silent Hill — это легендарная серия, которая давно заслужила культовый статус. Несмотря на отсутствие новых игр в серии на протяжении многих лет, ремейк второй части показал, что интерес к этому миру не угасает. Студия Bloober Team, известная своими работами в жанре психологического хоррора (The Medium, Layers of Fear), уже продемонстрировала свою способность создавать атмосферные игры, что делает её кандидатом на дальнейшее развитие серии.

#новости игр #новости игровой индустрии #konami #bloober team #silent hill 2 #silent hill #silent hill 2 remake
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