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Amogus54
Intel и AMD могут перейти на новый разъем 12V-2X6 для видеокарт
Intel и AMD тестируют новый разъем 12V-2X6 — шаг в будущее видеокарт?

Компаниям Intel и AMD начали интересоваться новым стандартом подключения для видеокарт — 12V-2X6, который может заменить традиционные 8-пиновые разъемы. По информации с портала Prohardver, обе компании проводят активное тестирование новых разъемов, и предварительные результаты указывают на то, что процесс адаптации проходит без значительных проблем. Как сообщают инсайдеры, ни в "красном" лагере AMD, ни в "синем" лагере Intel не возникло существенных затруднений во время тестов.

Предполагается, что 12V-2X6 станет новым этапом в развитии видеокарт, что потенциально улучшит их энергопотребление и стабильность. Разъем был разработан как более безопасная альтернатива предшественнику 12VHPWR, который использовался на видеокартах NVIDIA серии RTX 4000 и имел проблемы с перегревом и оплавлением кабелей на этапе релиза. Эти инциденты вызвали широкое обсуждение среди пользователей, что, вероятно, привлекло внимание Intel и AMD к новому стандарту.

Если 12V-2X6 окажется успешным в тестах, это может способствовать повышению стабильности и безопасности подключения видеокарт, особенно для высокопроизводительных решений. Ожидается, что новый разъем позволит видеокартам более эффективно справляться с увеличенными требованиями к мощности, характерными для современных игр и графических приложений.

Разъем 12VHPWR, который дебютировал с видеокартами серии NVIDIA RTX 4000, вызвал немало проблем на старте. Пользователи сообщали о перегреве и оплавлении кабелей, что привело к значительным репутационным потерям для NVIDIA. Именно поэтому внимание к новому разъему 12V-2X6 столь велико — разработчики стремятся избежать аналогичных проблем в будущем.


#amd #intel #nvidia #видеокарты #12vhpwr #12v-2x6 #12v-2х6
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