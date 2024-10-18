Черепашки-ниндзя снова в бою: Mutants Unleashed доступна для всех платформ

Новая игра во вселенной «Черепашек-ниндзя» — Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — уже доступна на консолей и ПК. Сюжет проекта продолжает события популярного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», где Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело снова сталкиваются с опасной угрозой в Нью-Йорке. Каждый из героев обладает уникальными навыками, и игрокам предстоит использовать их для победы над новыми врагами.

В Mutants Unleashed можно играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме, что делает игру интересной как для любителей одиночных приключений, так и для тех, кто предпочитает командную игру.

Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) — одна из самых узнаваемых и любимых франшиз. Игра Mutants Unleashed продолжает традиции успешных игр по мотивам серии, таких как классическая Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (1991), TMNT (2007) и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (2022), которая особенно полюбилась поклонникам ретро-экшена. Каждая игра погружает игроков в захватывающие сражения против врагов в атмосфере большого города, полном опасных приключений.