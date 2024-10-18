Сделка между Qualcomm и Intel под вопросом: всё зависит от исхода президентских выборов

Qualcomm не торопится с решением о покупке части бизнеса Intel, ожидая итогов президентских выборов в США. Как сообщают источники, компания внимательно следит за геополитической ситуацией и тем, какие шаги предпримет новая администрация после выборов.

Аналитики полагают, что действующие антимонопольные органы могут воспрепятствовать заключению сделки между Qualcomm и Intel. Однако всё может измениться в зависимости от того, кто придёт к власти. В случае победы Дональда Трампа высока вероятность того, что Intel получит значительную государственную поддержку, что снизит необходимость в продаже части компании.

Для Intel этот вопрос стоит особенно остро, так как компания уже долгое время сталкивается с трудностями и самостоятельно справиться с ними не может. Поддержка извне или реструктуризация бизнеса становится всё более актуальной для технологического гиганта. Однако, если после выборов администрация решит оказать помощь Intel, Qualcomm, возможно, пересмотрит свои планы.

Многие эксперты отмечают, что решение этой сделки будет одним из ключевых событий в полупроводниковой отрасли в ближайшие годы, поскольку на карту поставлены дальнейшее развитие и конкурентоспособность обеих компаний на глобальном рынке.