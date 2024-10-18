Продолжение Black Ops 2 – утечка раскрыла подробности Call of Duty 2025

Недавняя утечка пролила свет на грядущую Call of Duty 2025, которая, как стало известно, станет прямым продолжением популярной Black Ops 2. Достоверность этой информации была подтверждена авторитетным инсайдером Томом Хендерсоном, который раскрыл несколько ключевых подробностей о проекте.

Согласно утечке, кампания игры будет построена на шпионских операциях, а в центре событий окажется Дэвид Мейсон, знакомый фанатам по предыдущим частям серии. События развернутся в 2035 году, непосредственно продолжая сюжетную линию Black Ops 2.

Также сообщается, что механика омнидвижения получит обновление — теперь игроки смогут не только перемещаться по всем направлениям, но и использовать способность отскакивать от стен, что добавит динамики в геймплей.

В мультиплеере можно ожидать возвращения классических карт из прошлых игр серии Black Ops, что, несомненно, порадует поклонников. Кроме того, режим "Зомби" станет еще более интересным — он будет поддерживать до 8 игроков в одной сессии и предложит классический формат с раундами.

Однако разработчик игры пока остается неизвестным, что добавляет интриги вокруг проекта.



