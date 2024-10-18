Новый закон "Клик для отмены" упростит отказ от подписок в США.

Федеральная торговая комиссия США приняла закон под названием "Клик для отмены", который обязывает компании упростить процесс отмены подписок. Новые правила направлены на борьбу с распространённой практикой, когда пользователи сталкиваются с множеством препятствий при попытке отказаться от платных сервисов. Поскольку для отмены подписки приходится проходить через множество предложений и напоминаний, что не только отнимает время, но и вызывает раздражение.

Теперь компании обязаны сделать процесс отмены подписки простым и доступным, буквально в одно нажатие. Пользователи смогут отказаться от подписки без необходимости проходить через дополнительные предложения или ждать месяцами для завершения процесса. Это особенно актуально для таких компаний, как Adobe и различных игровых сервисов, которые часто усложняли отказ от своих услуг, а в некоторых случаях даже взимали плату за отмену подписки.

Закон "Клик для отмены" — это мера, направленная на защиту прав потребителей. Теперь клиенты смогут избежать навязчивых предложений о продлении и почувствуют себя свободнее в своём выборе.

Компании игровой индустрии, активно использующие подписочные модели, также обязаны будут внедрить этот механизм. Геймеры уже давно жалуются на сложность отмены подписок на различные игровые платформы и сервисы, где отмена часто сопровождается предложениями улучшенных условий или заманчивыми акциями, которые усложняют отказ.