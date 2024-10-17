NVIDIA готовит релиз видеокарт GeForce RTX 50 в начале 2025 года

Компания NVIDIA планирует выпустить новые видеокарты серии GeForce RTX 50 "Blackwell" в первом квартале 2025 года. Согласно утечке от источника Board Channels, уже определены точные даты запуска отдельных моделей.

График релизов выглядит следующим образом:

Январь 2025: флагманские модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080;

Февраль 2025: релиз GeForce RTX 5070Ti и RTX 5070;

Март 2025: выход моделей GeForce RTX 5060Ti и RTX 5060.

Примечательно, что на старте не ожидается выхода версий SUPER, хотя их релиз может произойти позже.

Предстоящие видеокарты серии RTX 50 обещают значительное увеличение производительности благодаря новой архитектуре Blackwell. Геймеры, создатели контента и профессионалы из различных сфер ждут, что новинки смогут предложить ещё более продвинутые возможности трассировки лучей, DLSS, а также улучшенное энергопотребление. NVIDIA уже давно задает тон в индустрии высокопроизводительных графических процессоров, и каждая новая серия их продуктов становится важным событием. С каждым новым поколением видеокарт NVIDIA поднимает планку производительности и технологий, что делает их продукты привлекательными как для обычных пользователей, так и для энтузиастов.