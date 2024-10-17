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Amogus54
Ранняя версия ремейка Silent Hill 2 скрыта на физических дисках
Уникальная версия доступна без обновлений

Интересный факт для поклонников культового ужастика: если у вас есть физический диск ремейка Silent Hill 2, то у вас есть шанс поиграть в первоначальную версию игры, датирующейся еще весной этого года. Для этого достаточно просто вставить диск в консоль и отменить установку обновлений. В этой версии, известной как 1.00, катсцены показаны с иных ракурсов, а модели персонажей имеют несколько отличные от финальной версии детали. Это необычная деталь в игре, которая может понравиться поклонникам, желающим увидеть, как ремейк выглядел на ранних этапах разработки.

Похожий случай был с игрой Cyberpunk 2077, когда владельцы физических копий могли получить доступ к ранней версии с неактивными функциями, которые впоследствии были удалены из финальной сборки.

Ремейк Silent Hill 2 стал одной из наиболее интересных игр 2024 года, и уже многие отмечают его как успешное переосмысление классического ужастика. Оригинальная игра, выпущенная в 2001 году, оказала огромное влияние на жанр психологического хоррора, и ремейку удалось сохранить ту же атмосферу с улучшенной графикой и современными механиками.

#новости игр #новости игровой индустрии #konami #bloober team #silent hill 2 #silent hill #silent hill 2 remake #silent
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