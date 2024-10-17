Ремейк культовой игры Silent Hill 2 от студии Bloober Team стартовал с потрясающими показателями.

В первые три дня после выхода продажи игры превысили отметку в миллион копий. Эти данные актуальны на 11 октября, и, судя по всему, количество проданных экземпляров продолжает расти.

Такой успех подчеркивает интерес игроков к возрождению классических серий, а Silent Hill 2 давно заслужила статус культовой игры в жанре психологического хоррора. Оригинальная игра, вышедшая в 2001 году, поразила поклонников глубокой историей, атмосферой тревоги и уникальной эстетикой. Bloober Team, известная своими проектами в жанре хоррора, сумела воссоздать и обновить эти элементы с помощью современных технологий и графики.

Ремейк был создан на новом движке, что позволило значительно улучшить визуальную составляющую и добавило новые детали, которые ещё больше погружают игроков в мрачную и пугающую атмосферу Silent Hill. Критики и игроки отмечают, что Bloober Team успешно справилась с задачей переосмыслить оригинал, сохранив при этом его дух и атмосферу.

Этот успех вдохновил издателя Konami на дальнейшие планы по возрождению франшизы. Компания уже намекала на возможность выпуска новых игр в серии Silent Hill, что подтверждает её намерение продолжать развивать и расширять вселенную.



