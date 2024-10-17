Лесли Бензис и IO Interactive объединяются для выпуска футуристической игры MindsEye

Некоторое время назад продюсер серии Grand Theft Auto Лесли Бензис анонсировал новую игру под названием MindsEye. Этот амбициозный проект будет издан IO Interactive, известной по хитам, таким как серия Hitman.

MindsEye обещает стать приключенческой игрой с открытым миром, действие которой развернется в недалеком будущем. Разработчики уже опубликовали свежие скриншоты, но дата релиза пока не была озвучена. Проект создается на основе движка Unreal Engine 5 и, судя по всему, объединит элементы игр GTA и классических боевиков, что обещает насыщенный геймплей и визуальную составляющую на высшем уровне.

Стоит отметить, что Лесли Бензис является одной из ключевых фигур в создании таких культовых частей GTA, как Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas, GTA IV и GTA V. Его опыт в разработке игр открытого мира и захватывающих историй делает MindsEye одним из самых интересных релизов.

Очевидно, что новый проект Лесли Бензиса способен вызвать значительный интерес как среди фанатов GTA, так и поклонников игр в целом.