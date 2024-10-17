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Amogus54
В коде Deadlock нашли упоминание новой игры во вселенной Half-Life
Слухи о Half-Life: Valve работает над одиночной игрой с новым геймплеем.

В последние месяцы появилось множество намеков на то, что Valve может разрабатывать новую часть культовой франшизы Half-Life. Первым намеком стало упоминание в коде игры Deadlock загадочного проекта под кодовым названием HLX. Внутри игры была обнаружена информация о продвинутой системе физики, где элементы окружения ведут себя по-разному в зависимости от обстоятельств. Например, огонь может менять свою скорость в зависимости от того, что горит в окружении.

Кроме того, в портфолио нескольких сотрудников Valve были замечены описания игры, которые указывают на разработку одиночной части Half-Life. Бывший дизайнер уровней студии упоминает работу над прототипами игры с "амбициозным и ранее невиданным геймплеем", в котором также есть элементы головоломок. А текущий иллюстратор студии рассказал о своей работе над созданием персонажей и разнообразных локаций для проекта, начиная с осени 2023 года.

Набор сотрудников Valve также подкрепляет слухи: студия активно нанимает дизайнеров уровней, художников и разработчиков с опытом работы в крупных компаниях, специализирующихся на одиночных играх. Фанаты Half-Life уже давно ждут возвращения серии, и эти намеки усиливают надежды на скорый анонс новой части.

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