Полноценная информация по игре появится уже скоро

Студия IO Interactive, известная серией Hitman, объявила, что их новый проект Project 007, посвящённый Джеймсу Бонду, может стать началом трилогии. Они надеются, что новая игра не только предложит свежий взгляд на культового героя, но и задаст новый стандарт для будущих адаптаций, подобно тому, как это сделала GoldenEye 007 на Nintendo 64.

Разработка Project 007 началась в 2020 году, и с тех пор фанаты с нетерпением ждут подробностей. По словам представителей студии, новая информация о проекте будет раскрыта в ближайшее время, что ещё больше подогревает интерес к игре.

Серия о Джеймсе Бонде — это культовая франшиза, которая оставила след не только в книгах и киноиндустрии, но также в мире видеоигр. Первая успешная игра по Бонду, GoldenEye 007, вышла в 1997 году и до сих пор считается одной из лучших шутеров от первого лица. Позже последовали такие игры, как James Bond 007: Nightfire, From Russia with Love и 007 Legends, каждая из которых по-своему интерпретировала знаменитого шпиона.

IO Interactive нацелена на создание нового эталона для игр по Бонду, надеясь, что Project 007 станет началом амбициозной трилогии, которая вдохновит будущее поколение игроков.