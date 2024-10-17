Новые и обновленные диалоги для ремейка Metal Gear Solid 3: Delta

В рамках разработки ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater Delta, голос актёра Джима Пиддока, озвучивавшего Зиро, будет вновь услышан. Пиддок подтвердил, что он записал новые реплики, а также переозвучил старые диалоги, которые были слегка переработаны разработчиками для обновленной версии. Среди новых строк — фразы для обучающего режима (туториала), что обещает сделать геймплей более доступным для современных игроков.

Пиддок стал первым актёром, официально подтвердившим участие в ремейке, хотя фанаты с нетерпением ждут новостей о возвращении других известных голосов. Например, Дэвид Хейтер, который озвучивал легендарного Биг Босса в оригинальной игре, недавно намекнул на своё возможное участие, что вызвало массу обсуждений в игровом сообществе.

Оригинальная Metal Gear Solid 3 — это одна из самых знаковых игр в истории видеоигр. Она задала высокую планку в жанре стелс-экшенов и получила признание за глубокий сюжет, проработанных персонажей и инновационные механики. Возвращение этой классики в обновленном формате — одно из самых ожидаемых событий для поклонников серии.