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Amogus54
Ремейк Metal Gear Solid Delta получит новые и переозвученные диалоги
Новые и обновленные диалоги для ремейка Metal Gear Solid 3: Delta

В рамках разработки ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater Delta, голос актёра Джима Пиддока, озвучивавшего Зиро, будет вновь услышан. Пиддок подтвердил, что он записал новые реплики, а также переозвучил старые диалоги, которые были слегка переработаны разработчиками для обновленной версии. Среди новых строк — фразы для обучающего режима (туториала), что обещает сделать геймплей более доступным для современных игроков.

Пиддок стал первым актёром, официально подтвердившим участие в ремейке, хотя фанаты с нетерпением ждут новостей о возвращении других известных голосов. Например, Дэвид Хейтер, который озвучивал легендарного Биг Босса в оригинальной игре, недавно намекнул на своё возможное участие, что вызвало массу обсуждений в игровом сообществе.

Оригинальная Metal Gear Solid 3 — это одна из самых знаковых игр в истории видеоигр. Она задала высокую планку в жанре стелс-экшенов и получила признание за глубокий сюжет, проработанных персонажей и инновационные механики. Возвращение этой классики в обновленном формате — одно из самых ожидаемых событий для поклонников серии.

#новости игр #новости игровой индустрии #konami #metal gear solid 3 #metal gear #metal gear solid 3 snake eater #metal gear solid delta
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