Сотрудники Ubisoft протестуют против изменений в политике удалённой работы

Сотрудники Ubisoft объявили забастовку в ответ на изменения, внесённые в правила удалённой работы. В сентябре руководство компании уведомило работников по всему миру, что теперь им потребуется находиться в офисе как минимум три дня в неделю. Эти изменения вызвали недовольство среди сотрудников, так как многие считают, что компания нарушила прежние договорённости и проигнорировала их возражения.

Забастовка продлится три дня. В Монпелье на улицы вышли около 50 сотрудников, а в Париже – более 100. Протесты также охватили офисы Ubisoft в Анси и Лионе. Профсоюзы оценивают общее количество участников забастовки более чем в 700 человек.

Этот инцидент – лишь часть общего кризиса, который переживает Ubisoft в последние годы. Компания сталкивается с многочисленными проблемами, начиная от критики по поводу стагнации творческих решений и окончания постоянными задержками релизов игр. Ситуация с рабочими условиями лишь добавила напряжённости вокруг Ubisoft, что может отрицательно сказаться на её дальнейшей деятельности и репутации.