Dragon Age: The Veilguard выйдет на ПК без защиты Denuvo, но без предзагрузки

Компания BioWare официально подтвердила, что долгожданная RPG Dragon Age: The Veilguard выйдет на ПК без использования защиты Denuvo. Это решение стало неожиданностью для многих, ведь DRM-защита Denuvo активно используется во многих современных играх. Однако это не единственная особенность релиза: предзагрузки для ПК-версии игры не будет, в отличие от версий для консолей, что может расстроить часть геймеров.

Интересно, что вместе с этим BioWare также опубликовала расширенные системные требования для игры, чтобы игроки могли заранее подготовить свои ПК к релизу.

Несмотря на некоторое недоверие со стороны фанатов, внутренние тесты Dragon Age: The Veilguard показали хорошие результаты, что, по словам источников, положительно отразилось на количестве предзаказов. Более того, издатель EA настолько уверен в качестве игры, что решил отказаться не только от DRM-защиты, но и от микротранзакций. Этот шаг удивил игровое сообщество, ведь EA нечасто выпускает проекты без дополнительных платных элементов.

Ценник на игру тоже стал приятным сюрпризом — стоимость составит 60 долларов. Многие задаются вопросом: что же произошло с EA и не сменился ли у них менеджмент, ведь такой подход в последнее время редкость для крупного издателя.