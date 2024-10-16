Группы Intel и AMD создают x86 Ecosystem Advisory Group для модернизации архитектуры

Компании Intel и AMD, известные своим историческим соперничеством, решили объединить усилия для развития архитектуры x86. Для этого они создают специальную рабочую группу — x86 Ecosystem Advisory Group, которая сосредоточится на улучшении и унификации платформы. Основной задачей группы станет обеспечение совместимости между различными платформами, что облегчит разработку программного обеспечения, а также даст разработчикам возможность определять ключевые архитектурные потребности для создания масштабируемых решений.

Среди участников инициативы — видные представители технологической индустрии, такие как Линус Торвальдс (создатель Linux), Тим Суини (глава Epic Games), а также компании Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle и Red Hat. Все они намерены сотрудничать для улучшения экосистемы x86.

Одной из ключевых целей группы станет запрос технических данных от сообществ разработчиков аппаратного и программного обеспечения, чтобы повысить совместимость и предсказуемость работы всех решений на основе архитектуры x86.

Несмотря на конкуренцию, Intel и AMD долгое время демонстрировали способность к отраслевому сотрудничеству. Это партнерство направлено на создание более унифицированного набора инструкций и архитектурных интерфейсов, что откроет двери для более инновационных и мощных решений в будущем.

Архитектуре x86, несмотря на её долгую историю, еще рано на пенсию. Она остается одной из самых востребованных и широко используемых в мире благодаря своей гибкости и масштабируемости. Современные процессоры x86 способны поддерживать как мощные игровые ПК, так и серверы для корпоративных нужд, что делает её универсальной для различных областей. Сотрудничество таких гигантов, как Intel и AMD, только усилит её позиции и поможет разработчикам создавать ещё более производительные и инновационные решения на этой платформе.