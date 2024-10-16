Lies of P теперь доступна с поддержкой PS5 Pro: улучшенные графика и производительность

Недавно студия Neowiz, разработчик популярной игры Lies of P, подтвердила, что игра получила официальную поддержку PS5 Pro. Это заявление было опубликовано в официальном аккаунте студии в X (ранее Twitter), хотя метка «PS5 Pro Enhanced» появилась в PlayStation Store ещё в конце сентября. С поддержкой PS5 Pro, игроки могут рассчитывать на улучшенные визуальные эффекты, повышенное разрешение и более стабильную частоту кадров, что сделает игровой процесс ещё более захватывающим.

Кроме того, разработчики Lies of P не остановились на этом — студия активно работает над сюжетным дополнением и уже начала разработку второй части игры. Это явно свидетельствует о большом успехе первого проекта, который полюбился многим поклонникам жанра.

Lies of P уже заслужила положительные отзывы за свою мрачную атмосферу и глубокий сюжет. Теперь с поддержкой PS5 Pro игра обещает стать ещё более впечатляющей. PlayStation 5 Pro была разработана с акцентом на увеличение производительности, что позволяет наслаждаться играми в 4K при 60 FPS. Это даёт игрокам возможность полностью окунуться в мир игры с улучшенной графикой и плавностью.