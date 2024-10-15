Сборки на базе AMD EPYC: стоит ли ждать удешевления?

На фоне недавних слухов стало известно, что серверные процессоры AMD EPYC, известные своей высокой производительностью в дата-центрах, могут в будущем стать доступными для использования на массовом рынке, особенно в системах с сокетом AM5. Это может произойти, когда более старые модели серверных чипов попадут на площадки вроде AliExpress, где их можно будет приобрести по сниженным ценам.

Одним из таких чипов стал четырёхъядерный AMD EPYC 4124P, который на данный момент стоит дороже, чем популярный Ryzen 5 7500F, но по производительности уступает ему. Однако интересной особенностью EPYC является его поддержка современных материнских плат x670 без необходимости обновления BIOS, а также возможность разгона, что для серверных чипов встречается довольно редко.

Эксперты считают, что подобные процессоры могут предложить улучшенную надёжность для профессиональных задач и продлённый срок службы. На данный момент их стоимость делает их менее привлекательными для обычных пользователей. Однако в будущем с помощью китайских материнских плат данные процессоры могут стать популярным решением, как процессоры на 2011 и 2011-v3 сегодня.