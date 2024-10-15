Мобильная игра Destiny: Rising анонсирована для iOS и Android

Компания Bungie анонсировала новую мобильную игру Destiny: Rising, которая будет доступна для устройств на iOS и Android. Это RPG-шутер, развивающий события во вселенной популярной серии игр Destiny. Проект предложит игрокам выбрать из нескольких уникальных персонажей и исследовать обширный игровой мир.

Игрокам будут доступны как PvP, так и PvE-режимы, включая масштабные рейды, рассчитанные на команды до шести человек. В Destiny: Rising будет вид как от первого, так и от третьего лица, что обеспечит более гибкий игровой процесс. Разработчики также анонсировали поддержку контроллеров от PlayStation и Xbox, что обеспечит комфортное управление на мобильных устройствах.

Разработкой занимается китайская компания NetEase, которая сотрудничает с Bungie, чтобы представить поклонникам новой мобильной игры возможность окунуться в альтернативную версию вселенной Destiny. Закрытая альфа-версия игры стартует 1 ноября.

Destiny — это популярная франшиза шутеров, разработанная Bungie, которая завоевала огромную армию поклонников по всему миру. Игра сочетает в себе элементы RPG и шутера от первого лица, предлагая игрокам кооперативные и соревновательные режимы. С момента своего релиза в 2014 году, серия Destiny стала одной из ведущих в жанре MMO-шутеров.