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Amogus54
TSMC наращивает производство в ЕС и США, угрожая позициям Intel
TSMC расширяет своё присутствие в Европе, начиная строительство завода в Дрездене

В то время как Intel сворачивает свои проекты в Европе, тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) активно расширяет своё присутствие на континенте. В Дрездене уже началось строительство первого завода компании в Европейском союзе. Стоимость проекта оценивается в €10 миллиардов, причём половина затрат будет покрыта за счёт государственных субсидий. Ожидается, что производство на новом заводе стартует к концу 2027 года, а в будущем TSMC планирует возвести ещё больше производственных мощностей в Европе.

Помимо инвестиций в Европу, TSMC активно вкладывает средства в строительство новых фабрик в США и Японии. В Аризоне будет построено три завода, на создание которых компания планирует выделить более $65 миллиардов. Эти шаги направлены на снижение рисков и укрепление глобальной позиции компании на рынке полупроводников.


#intel #сша #полупроводники #tsmc #европа #полупроводник
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