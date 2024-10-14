Resident Evil 9 мелькнула на Metacritic: ожидание нарастает

На платформе Metacritic неожиданно появилась страница, посвящённая Resident Evil 9, что вызвало волну обсуждений среди поклонников франшизы. Хотя на странице отсутствуют какие-либо официальные изображения или концепт-арт, а также точная дата выхода, указано, что проект планируется к выпуску исключительно на консолях нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Поклонники давно ждут новостей о девятой части культового хоррор-сериала, который завоевал сердца миллионов геймеров по всему миру. Каждая новая игра в серии Resident Evil не только продолжает атмосферу ужаса и напряжения, но и постоянно вводит новые элементы геймплея и сюжета. Успех предыдущих игр, как номерных частей, так и ремейков, только подогрел интерес к грядущему проекту.

Стоит отметить, что Resident Evil уже более 25 лет остаётся одной из ключевых серий в жанре survival horror. Первый релиз, состоявшийся в 1996 году, заложил основу для современных игр жанра и подарил игрокам незабываемый опыт выживания в мире, полном зомби и биооружия.