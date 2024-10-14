В новом режиме четкость картинки может немного снижаться из-за использования PSSR-апскейлинга.

Эксперты из Digital Foundry протестировали ремейк Demon’s Souls на недавно выпущенной PS5 Pro, и результаты впечатляют. Теперь игра поддерживает новый графический режим с разрешением 4K и стабильными 60 FPS, что позволяет насладиться ещё более детализированным миром, чем на стандартной PlayStation 5.

Однако, несмотря на улучшения, Digital Foundry отметили, что в новом режиме четкость картинки может немного снижаться из-за использования PSSR-апскейлинга. Но это компенсируется добавлением системы контактных теней, которая особенно заметна на поверхностях, таких как камни, улучшая общую детализацию объектов и погружение в атмосферу игры.

Для подписчиков PS Plus Extra ремейк доступен без дополнительных затрат, а в турецком регионе игроки могут насладиться игрой с русскими субтитрами.