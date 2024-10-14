Bloober Team планирует расширить линейку хорроров.

После успеха ремейка Silent Hill 2, разработчики из Bloober Team не собираются останавливаться на достигнутом. По словам креативного директора студии, ремейк культового хоррора стал лишь первым шагом в новом направлении развития команды. Теперь студия намерена сосредоточиться на создании ещё нескольких проектов в жанре Survival Horror, что особенно радует поклонников жанра и вселенной Silent Hill.

Bloober Team давно зарекомендовала себя как студия, способная создавать атмосферные и напряжённые игры. В их портфолио — такие популярные хорроры, как Layers of Fear и The Medium, и именно поэтому фанаты ждут от них новых амбициозных проектов. Многие надеются, что среди будущих игр студии могут оказаться ремейки других частей серии Silent Hill, ведь её легендарные игры не только пугают, но и заставляют задуматься о природе страха.