По мнению бывшего разработчика, выход затянется до 2027 года.

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей поделился своим мнением о том, когда фанаты могут ожидать релиз GTA VI на ПК. По его словам, ПК-версия игры выйдет не раньше 2027 года. Причиной такого длительного ожидания он назвал сложные технические особенности разработки, которые затрудняют одновременный выпуск на консоли и ПК.

Вермей отметил, что создание ПК-версии требует решения множества специфических проблем, таких как настройка управления под мышь и клавиатуру, а также адаптация игры под разнообразные аппаратные конфигурации. Он также подчеркнул, что одновременный выпуск на консоли и ПК может привести к проблемам. Из-за сложностей тестирования игры на разных системах, ПК-версия может столкнуться с ошибками, что отрицательно повлияет на общую репутацию игры.

В прошлом Rockstar уже задерживала релиз GTA V на ПК на 18 месяцев после консольной версии, и Вермей предполагает, что история может повториться. Он надеется, что компания сможет выпустить игру раньше, но 2027 год кажется ему более реалистичной датой.

Многие игроки особенно ждут выход GTA VI на ПК, ведь компьютерная версия игр Rockstar традиционно славится расширенными возможностями и модификациями.