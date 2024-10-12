Аксессуар стал одним из самых успешных устройств 2024 года

PS Portal, несмотря на неоднозначные отзывы в начале, остаётся одним из самых популярных устройств на рынке в 2024 году. По данным аналитика Мэта Пискателлы, устройство продолжает удерживать лидерство по продажам даже спустя год после релиза, опередив многие другие аксессуары для консолей.

Первоначально PS Portal вызывала скептицизм как у геймеров, так и у самой Sony. Многих разочаровало, что это устройство не является полноценной портативной консолью, а лишь аксессуаром для удалённого доступа к PlayStation 5. В отличие от портативных устройств, таких как Nintendo Switch или Steam Deck, PS Portal не может запускать игры самостоятельно. Оно лишь транслирует игры с PS5, что делает его менее привлекательным для тех, кто ожидал большего.

Несмотря на это, PS Portal остаётся хитом продаж. Аналитики отмечают, что устройство нашло свою нишу среди пользователей, которым удобен удалённый доступ к играм без привязки к телевизору. В августе 2024 года DualSense Midnight Black стал самым продаваемым аксессуаром, но по итогам года именно PS Portal возглавляет список по продажам.

Тем не менее, остаётся вопрос: насколько долговечной будет популярность PS Portal, учитывая его ограниченный функционал? Геймеры ожидают от Sony более инновационных решений, которые могли бы предложить опыт на уровне настоящей портативной консоли, а не простого дополнения к PS5.