Epic Games Store радует новыми раздачами: Empyrion и Outliver ждут тебя

Epic Games Store снова радует геймеров бесплатной раздачей игр. На этой неделе пользователи могут бесплатно получить две увлекательные игры: Empyrion - Galactic Survival и Outliver: Tribulation.

Empyrion - Galactic Survival предлагает игрокам отправиться в космос, исследовать различные планеты, собирать ресурсы и строить базы для выживания. Начав с аварийной посадки на неизведанной планете, игрокам предстоит преодолеть множество препятствий в виде инопланетных существ и суровых природных условий. Игра сочетает элементы выживания, исследования и строительства, предлагая свободу действий в обширной вселенной.

Outliver: Tribulation — это атмосферная приключенческая игра с элементами ужаса, действие которой разворачивается в мире, основанном на африканской мифологии. Игроки возьмут на себя роль солдата Боланле Гбойеги, которая оказалась в мистическом измерении. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти древний ритуал, решая головоломки и сражаясь с таинственными противниками.

Epic Games Store уже давно завоевала любовь геймеров благодаря регулярным раздачам качественных игр. Подобные акции помогают привлекать новых пользователей и поддерживать интерес аудитории к платформе. Каждую неделю в магазине можно бесплатно добавить в свою библиотеку одну или несколько игр, что делает EGS отличным местом для пополнения коллекции.