Noctua подтверждает совместимость своих кулеров с новым сокетом Intel LGA1851

Компания Noctua, известная своими высокоэффективными и тихими кулерами для процессоров, подтвердила, что все её охлаждающие системы, совместимые с сокетом LGA1700, также будут поддерживать новый сокет LGA1851, предназначенный для процессоров Arrow Lake-S от Intel. Кроме того, пользователи старых моделей кулеров, которые не поддерживают LGA1700 и LGA1851, смогут получить бесплатные монтажные комплекты для их модернизации.

Генеральный директор Noctua, Роланд Моссиг, заявил: «Мы предлагаем бесплатные монтажные комплекты для обновления наших кулеров с тех пор, как AMD представила сокет AM2 в 2006 году. Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию и с предстоящими процессорами Intel Core Ultra Series 2 и новым сокетом LGA1851. Все наши современные кулеры уже совместимы с LGA1851 без необходимости в обновлениях, однако даже владельцы кулеров, выпущенных с 2005 года, смогут легко адаптировать свои устройства к новым процессорам Intel.»

Кулеры Noctua получили признание благодаря своей надёжности и качеству, и многие пользователи остаются верны бренду благодаря длительной поддержке старых моделей. Способность компании предложить бесплатные модернизационные комплекты даёт возможность использовать даже самые старые кулеры с новейшими процессорами, что является редкостью на рынке.