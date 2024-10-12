Кодзима и Woodkid объединяют усилия для музыки к Death Stranding 2

Хидео Кодзима продолжает приглашать известных артистов и деятелей искусства для работы над своими проектами. Недавно он поделился фотографиями, на которых запечатлён визит музыканта Woodkid в студию Kojima Productions. Судя по всему, встречи были связаны с разработкой Death Stranding 2.

Это не первое сотрудничество Кодзимы и Woodkid. Ранее музыкант предоставил свой трек Goliath для трейлера Death Stranding Director’s Cut, а в 2023 году было объявлено о новом совместном проекте. Многие ожидают, что Woodkid напишет музыку для Death Stranding 2: On the Beach, что обещает усилить атмосферу игры своими уникальными композициями.

Death Stranding 2 остаётся одной из самых ожидаемых игр от Kojima Productions, а участие именитых музыкантов, таких как Woodkid, лишь подогревает интерес к этому проекту. Как и в первой части, саундтрек играет важную роль в создании общей атмосферы игры, и новые музыкальные работы обещают стать ярким элементом в продолжении.

Хидео Кодзима известен тем, что регулярно привлекает талантливых и известных людей к участию в своих играх. В его проектах уже принимали участие такие личности, как режиссёр Гильермо дель Торо и актёры Норман Ридус и Мадс Миккельсен, а это лишь укрепляет уникальный подход Кодзимы к созданию своих миров.