Hogwarts Legacy получит обновление с 15 часами контента

По данным инсайдера Тома Хендерсона, фанатов Hogwarts Legacy ждет масштабное обновление игры, которое принесет от 10 до 15 часов нового контента. В обновлении появится новый сюжетный квест, а также множество побочных заданий и дополнительных активностей. Для тех, кто любит настраивать своего персонажа, будут добавлены новые костюмы. Владельцы оригинальной версии смогут приобрести расширенное издание как DLC, стоимость которого составит от 20 до 30 долларов.

Ранее Джейсон Шрайер упоминал, что разработка расширенной версии ведется при участии студии Rocksteady, известной своей работой над играми про Бэтмена. Также стало известно, что руководство WB Games рассматривает возможность одобрения новой одиночной игры от Rocksteady.

Ожидается, что релиз расширенного издания состоится в начале 2025 года. Это поможет укрепить позиции WB Games после неудачи с "Отрядом самоубийц".

Стоит отметить, что оригинальная версия Hogwarts Legacy оказалась крайне успешной с финансовой точки зрения, став одной из самых продаваемых игр в мире на момент своего выхода. Она позволила студии Avalanche Software и издателю WB Games достичь высоких результатов, что только подогревает интерес к будущим дополнениям и новым проектам, связанным с магическим миром Гарри Поттера.