Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Kingdom Come Deliverance 2 обещает один из крупнейших и проработанных городов в игровой индустрии
Куттенберг — один из самых масштабных городов в истории игр

Kingdom Come Deliverance 2 обещает впечатлить поклонников своим масштабом и проработкой деталей, особенно новым городом Куттенбергом. Этот город станет одним из самых больших и детализированных в истории видеоигр. Для сравнения, крупнейший город из первой части выглядит крохотным на фоне Куттенберга.

В игре предстоит исследовать огромный город, где обитает множество NPC, каждый из которых живет своей жизнью и имеет собственный дом и расписание. Игрок сможет войти в любой дом, однако за нарушение личных границ можно столкнуться с последствиями.

Куттенберг будет полон разнообразных активностей: от походов в таверну до боёв на арене, а также квестов и случайных событий. Под городом прячутся древние тоннели, которые ждут исследователей. Окружающие деревни, шахты и леса также станут интересными точками для исследования. В городе можно провести от 30 до 50 часов, полностью погружаясь в мир игры, и всё это без единого экрана загрузки.

С релизом второй части фанаты ждут не только новых приключений, но и улучшенной механики, которая сделала первую часть успешной.

#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come
+
Написать комментарий (0)
Steam уточнил правила: покупка игры — это покупка доступа, а не полного владения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
15
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
9
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
2
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
1
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
2
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
34
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
5
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
82
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Студенты ОмГТУ создают компьютерную игру об исследовании подземелий Омска
+
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
Телефоны Samsung Galaxy S24 первыми получают октябрьское обновление Android 2024
2

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
15
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
4
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
101
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
6
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
19:07
Тебе пытаются донести на понятном для тебя языке. 😁. Ну так они ядра из 2024 или всё таки недоядра? Я уже запутался в твоих ужимках😁
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
valderm
19:05
у меня есть Sapphire HD 3850 AGP 512 Мб рабочая, но таким чудикам я ее точно не подарю, а за 10 к рублей тебя жаба раздавит
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
SmaSheR
19:00
Речь о рынке - не важно кто эффективнее, важно кто лучше продается ;) А Флагманы продают лоу и мидл.
AMD утверждает, что её новые чипы превзойдут предложения Nvidia
PanzerK
19:00
Ну "болезных" всегда видно, увы вы лишь незначительное меньшинство от тех кто данную статью прочитал. Так что не страшно.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Hivi77
19:00
Вы бы лучше про хреновог журналюху из Норвегии написали. У него как мандат искончался, как он запел. Теперь Йенс Столтенберг даже за капитуляцию комедианта...
Евросоюз собрался усилить санкции против Ирана из-за якобы передачи им баллистических ракет России
PanzerK
18:58
Ну результат был известен ещё 20 лет назад... когда эти видеокарты были актуальны.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
18:56
Ты походу на бан нарываешься... перманентный...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Леон Брусиловский
18:55
У меня не возникло с сериеасами вопросов по диску, а вот с ваном была замена, я скачал с сайта мс утилиту и "восстановил приставку" с полной заменой прошивки. На новых так нельзя?
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
ЧatoБoт
18:46
Эксперды - они такие, особенно "заряженные" продаванами. Честность из них бьёт через край.
Эксперты сравнили переход с PS5 на PS5 Pro с переходом с RTX 3060 на RTX 4070
Блейд
18:46
Ну тогда ты должен знать. Кто тебя кормит
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем