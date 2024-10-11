Куттенберг — один из самых масштабных городов в истории игр

Kingdom Come Deliverance 2 обещает впечатлить поклонников своим масштабом и проработкой деталей, особенно новым городом Куттенбергом. Этот город станет одним из самых больших и детализированных в истории видеоигр. Для сравнения, крупнейший город из первой части выглядит крохотным на фоне Куттенберга.

В игре предстоит исследовать огромный город, где обитает множество NPC, каждый из которых живет своей жизнью и имеет собственный дом и расписание. Игрок сможет войти в любой дом, однако за нарушение личных границ можно столкнуться с последствиями.

Куттенберг будет полон разнообразных активностей: от походов в таверну до боёв на арене, а также квестов и случайных событий. Под городом прячутся древние тоннели, которые ждут исследователей. Окружающие деревни, шахты и леса также станут интересными точками для исследования. В городе можно провести от 30 до 50 часов, полностью погружаясь в мир игры, и всё это без единого экрана загрузки.

С релизом второй части фанаты ждут не только новых приключений, но и улучшенной механики, которая сделала первую часть успешной.