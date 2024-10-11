Поддержка PS5 Pro в Silent Hill 2 Remake улучшит производительность и стабильность игры

Похоже, что Silent Hill 2 Remake в скором времени получит обновление для поддержки PS5 Pro. В файлах ПК-версии игры были обнаружены упоминания технологии апскейлера PSSR, который предназначен для улучшения графики на новых консолях от Sony. Это может стать отличной новостью для владельцев PS5 Pro, ведь на стандартной PS5 игра сталкивается с проблемами производительности.

Благодаря насыщенным визуальным эффектам и атмосферной графике ремейк порой не может поддерживать стабильную частоту кадров ни в режиме 30 FPS, ни в режиме 60 FPS. Поддержка PS5 Pro способна значительно улучшить этот аспект, позволяя игрокам насладиться любимой игрой с плавной анимацией и высоким разрешением.

Фанаты тепло приняли ремейк Silent Hill 2, но технические проблемы на PS5 не позволяли полностью погрузиться в игру. Поддержка PS5 Pro устранит эти недостатки, сделав игру ещё более привлекательной для поклонников хоррора. Разработчики продолжают активно поддерживать проект, что радует игроков и подогревает ожидание будущих обновлений и улучшений.