Первые утечки цен RTX 5000 и общественные настроения

Известный инсайдер Moore's Law Is Dead (MLID) поделился предполагаемыми ценами на видеокарты следующего поколения серии RTX 5000. Ожидания касательно флагманской модели RTX 5090 оказались лучше, чем предполагалось: ценовой диапазон оценивается от $2000 до $2500. Это значительная, но ожидаемая сумма для топовой карты.

Модель RTX 5080, по слухам, станет дороже как минимум на $100 по сравнению с предшественницей из серии RTX 4000. Что касается RTX 5070, то её цена также может вырасти на $50–100, хотя некоторые источники допускают и более серьезное подорожание.

Однако утечки цен от NVIDIA часто оказываются недостоверными, и даже сотрудники компании узнают о финальных ценах непосредственно перед тем, как генеральный директор Дженсен Хуанг выходит на сцену для официального анонса. Этот фактор стал причиной нескольких конфликтов, в том числе ухода EVGA с рынка видеокарт.

MLID признаёт, что подобные сливы могут служить своеобразным тестом для того, чтобы узнать, как сообщество отреагирует на потенциальные цены новинок.

Тем временем геймеры и энтузиасты с нетерпением ожидают выпуска линейки видеокарт RTX 5000. NVIDIA традиционно устанавливает высокую планку для производительности своих GPU, и все ждут, какие инновации принесет новое поколение. Особенно интересны слухи о возможных улучшениях в рейтрейсинге и машинном обучении, что станет важным шагом вперёд для индустрии игр и создания контента.