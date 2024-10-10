Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Moore's Law Is Dead поделился предполагаемыми ценами на видеокарты RTX 5000
Первые утечки цен RTX 5000 и общественные настроения

Известный инсайдер Moore's Law Is Dead (MLID) поделился предполагаемыми ценами на видеокарты следующего поколения серии RTX 5000. Ожидания касательно флагманской модели RTX 5090 оказались лучше, чем предполагалось: ценовой диапазон оценивается от $2000 до $2500. Это значительная, но ожидаемая сумма для топовой карты.

Модель RTX 5080, по слухам, станет дороже как минимум на $100 по сравнению с предшественницей из серии RTX 4000. Что касается RTX 5070, то её цена также может вырасти на $50–100, хотя некоторые источники допускают и более серьезное подорожание.

Однако утечки цен от NVIDIA часто оказываются недостоверными, и даже сотрудники компании узнают о финальных ценах непосредственно перед тем, как генеральный директор Дженсен Хуанг выходит на сцену для официального анонса. Этот фактор стал причиной нескольких конфликтов, в том числе ухода EVGA с рынка видеокарт.

MLID признаёт, что подобные сливы могут служить своеобразным тестом для того, чтобы узнать, как сообщество отреагирует на потенциальные цены новинок.

Тем временем геймеры и энтузиасты с нетерпением ожидают выпуска линейки видеокарт RTX 5000. NVIDIA традиционно устанавливает высокую планку для производительности своих GPU, и все ждут, какие инновации принесет новое поколение. Особенно интересны слухи о возможных улучшениях в рейтрейсинге и машинном обучении, что станет важным шагом вперёд для индустрии игр и создания контента.

#nvidia #новости игр #новости игровой индустрии #blackwell #rtx 5090 #rtx 5000 #rtx 5080 #rtx 5070
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
6
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
74
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
2
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
11
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
7
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
11
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
13
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
8

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
21:59
Наступила середина осени. Данте 05 жгёт глаголомЪ несчастную сосольку от мелкомягких. Шли санитары...(цэ, Гайдар)
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
Gonshik
21:49
Тут не на амд надо надеяться, а на восстание ИИ. Только его запрет поможет снизить цены на видеокарты. О старых ценах можно забыть.
Инсайдер назвал предполагаемые цены первых видеокарт GeForce RTX 50
Белый Орёл
21:41
Вот раньше веселуха была, когда его до 5 раз на день баняли
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
Gonshik
21:40
Итого имеем - 9800X3D будет единственным топ процессором, его все и ждут.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
ДУ50
21:39
Если ты так реагируешь, то купи эту модель.
Смартфон Realme GT 7 Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив
ДУ50
21:37
Слезно мамой клянутся, что всё исправили.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Genry
21:37
Разгон?
После установки Windows 11 24H2 может исчезнуть курсор, но решение проблемы уже есть
ДУ50
21:36
Надо быть идиотом, чтобы переплатить почти 200$ за 285к из-за 4 говноминиядер.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Мамука Шешашвили
21:34
У него явно психические проблемы, связанные с одержимостью этим сайтом.
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
Ilikethat
21:33
Так в чем проблема? Дайте людям то, что они хотят. Договоритесь с другими операторами, чтобы село не попадало в их зону покрытия. Ну и с энергетиками, чтобы отключили село от электричества, ведь это о...
В башкирском селе второй раз за несколько лет снесена вышка связи 5G из-за опасений о вреде здоровью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем