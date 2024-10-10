Radeon RX 7650 GRE: Последний представитель RDNA 3 будет представлен на CES 2025

На выставке CES 2025 компания AMD планирует представить свою новую видеокарту Radeon RX 7650 GRE, которая станет последним продуктом на базе архитектуры RDNA 3. На данный момент подробные характеристики карты остаются неизвестными, но ходят слухи, что она будет оснащена чипом Navi 32 с урезанным числом вычислительных блоков и потоковых процессоров. Для сравнения, в моделях RX 7600 и RX 7600 XT используется GPU Navi 33, имеющий 32 вычислительных блока, 2048 потоковых процессоров и 64 ИИ-ускорителя.

Интересным вопросом остаётся цена новинки. Ведь в начале 2025 года AMD также намерена выпустить видеокарты на новой архитектуре RDNA 4, которые будут ориентированы на бюджетный и средний сегменты рынка. Возможно, с выпуском RX 7650 GRE и предстоящих карт, мы увидим снижение цен на текущие модели RX 7600.

Хотя AMD уступает NVIDIA в топовом сегменте, компания продолжает создавать интересные и конкурентоспособные видеокарты. Их продукты часто привлекают внимание в среднеценовом и бюджетном сегментах, что делает решения AMD привлекательными для широкого круга пользователей.