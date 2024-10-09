М.Видео-Эльдорадо закрыли предзаказы на PS5 Pro

Игровая консоль PS5 Pro от Sony, несмотря на все споры и обсуждения, демонстрирует невероятную популярность среди геймеров. По данным сети «М.Видео-Эльдорадо», предзаказы на новую консоль были закрыты, так как стартовый тираж на ноябрь уже полностью раскуплен. Это означает, что все, кто хотел заполучить консоль в первую волну продаж, уже сделали свои заказы.

Интересно, что по сравнению с обычной версией PS5, предзаказы на PS5 Pro оказались на 25% выше за аналогичный период времени. Такие цифры действительно впечатляют, особенно учитывая высокую стоимость устройства.

Не похоже, что это массовые покупки перекупщиков, так как они предпочитают искать самые дешевые варианты, а не делать заказы через более дорогие ритейлеры, такие как «М.Видео-Эльдорадо». Это говорит о том, что интерес со стороны реальных покупателей весьма высок.

Стоит отметить, что PS5 Pro привлекает внимание игроков не только за счет улучшенных технических характеристик, но и ожиданий по поводу выхода таких крупных игр, как GTA VI. Многие геймеры хотят наслаждаться игровым процессом с максимально плавной кадровой частотой, и для этого более мощная версия консоли может стать идеальным решением.

Однако стоит обратить внимание на то, что Sony не выпустила множество эксклюзивных игр, которые могли бы существенно повысить привлекательность PS5 Pro. Тем не менее, несмотря на это, консоль демонстрирует отличные показатели по предзаказам, что может говорить о том, что пользователи все равно готовы инвестировать в новую версию PS5 ради будущих проектов.