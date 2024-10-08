Creative Assembly подтвердила Unreal Engine 5 для Alien: Isolation 2

Поклонники Alien: Isolation могут радоваться — Creative Assembly уже активно работает над сиквелом к культовой игре, и на этот раз проект будет разрабатываться на новейшем движке Unreal Engine 5. Это стало известно благодаря свежим вакансиям студии, в которых среди требований к кандидатам прямо упоминается опыт работы с движком от Epic Games.

Использование Unreal Engine 5 открывает перед разработчиками новые возможности в плане графики, анимаций и физики. Фанаты первой части, которая покорила сердца игроков своим напряжённым геймплеем, атмосферой и сюжетом, с нетерпением ждут продолжения. Многие надеются, что переход на новый движок поможет игре достичь ещё большего уровня погружения и детализации.

Первый Alien: Isolation вышел в 2014 году и быстро стал одним из лучших хоррор-игр в жанре выживания. За годы после выхода игра обрела культовый статус благодаря продуманному дизайну уровней, уникальной системе искусственного интеллекта ксеноморфа и аутентичной атмосфере вселенной "Чужого". Теперь сиквел обещает быть ещё более амбициозным проектом.



